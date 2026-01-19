Пенсионерка из Карелии потеряла 190 тысяч рублей, зарабатывая на «лайках»

В Питкярантском округе Карелии пенсионерка стала жертвой мошенников, которые предложили ей легкий заработок на популярном маркетплейсе.
В итоге женщина не только не заработала, но еще и потеряла свои сбережения. Подробности рассказали в МВД.
С пенсионеркой связались якобы сотрудники интернет-площадки. Ей предложили получать деньги за простые действия — ставить «лайки» и писать положительные отзывы на товары. Ее добавили в специальный чат, где кураторы раздавали задания.
Когда лимит на простые задания был исчерпан, мошенники изменили условия. Они сообщили, что для продолжения работы и получения дохода теперь нужно выкупать товары. Вложенные деньги обещали вернуть с прибылью.
Пенсионерка сделала несколько переводов на общую сумму свыше 190 тысяч рублей. Банк заблокировал ее карту после того, как заметил подозрительную активность. После этого «менеджеры» перестали отвечать на сообщения, а чат, в котором велось общение, был удален.
В беседе с полицейскими потерпевшая пояснила, что, хотя и слышала о распространенности дистанционных хищений, о подобной схеме обмана не знала. Сейчас сотрудники ОМВД России по Питкярантскому округу проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее мы рассказывали, что банки начали массово блокировать карты и счета россиян из-за высокой активности мошенников.