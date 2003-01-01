Пенсионерка из Карелии потеряла 290 тысяч рублей из-за мошенников

Реклама на сайте
67-летняя жительница Карелии перевела мошенникам 290 тысяч рублей после звонка о якобы замене домофона.

фото: © «Столица на Онего»

В Карелии 67-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманули ее под предлогом замены домофона. Женщина перевела злоумышленникам 290 000 рублей, сообщает МВД Республики Карелия.

Пенсионерке сначала позвонил неизвестный, сообщивший о замене домофона и попросивший код из смс. Затем с ней связался мнимый сотрудник ФСБ, который убедил ее, что на ее имя оформлены кредиты и доверенность на управление счетами.

Под предлогом защиты от обвинений в пособничестве преступникам женщину заставили перевести все сбережения на указанные счета. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полиция предупреждает граждан о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомцами по телефону.

Напомним, ранее мы рассказывали, что  студентка из Петрозаводска потеряла более миллиона рублей из-за мошенников.

