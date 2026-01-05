Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

В Петрозаводске разыскивают Ирину Александровну Лебедеву, 63 лет, которая пропала 30 декабря 2025 года по пути в Санкт-Петербург. С этого времени о её местонахождении ничего не известно.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия сообщает о розыске пропавшей женщины и ее приметы.
Возраст: 63 года.
Внешность: Рост около 165 см, среднее телосложение, волосы русые с проседью.
Ирина Лебедева уехала из Петрозаводска в Санкт-Петербург. Связь с ней прервалась 30 декабря.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят связаться по телефонам волонтёров:
— +7 (911) 433-13-00 (Анна);
— +7 (953) 545-19-22 (Анастасия).
