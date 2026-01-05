Пенсионерка из Карелии пропала в канун Нового года, уехав в Петербург

В Петрозаводске разыскивают Ирину Александровну Лебедеву, 63 лет, которая пропала 30 декабря 2025 года по пути в Санкт-Петербург. С этого времени о её местонахождении ничего не известно.

фото: © Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия