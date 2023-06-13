Пенсионерка из Карелии сходила в магазин и попала под суд

Кондопожанка стала подозреваемой в уголовном деле, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 30-летняя горожанка, пожаловавшаяся, что потеряла банковскую карту. Впоследствии она обнаружила, что с карты списываются деньги и совершаются покупки.

Оказалось, что утерянной картой воспользовалась 65-летняя жительница Кондопоги. Она призналась, что нашла ее на улице, но не попыталась разыскать владельца, а воспользовалась находкой по назначению и купила продуктов на сумму почти в 1 700 рублей.

Ранее у правонарушительницы проблем с законом не возникало. В настоящее время ущерб возмещен, возбуждено уголовное дело.