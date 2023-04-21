Пенсионерка из Карелии выиграла суд у местной администрации

Кемская прокуратура обратилась в суд в интересах местной жительницы, которая жаловалась на отсутствие воды зимой из-за промерзания водопровода.

Пенсионерка из Кеми обратилась в местную прокуратуру с жалобой по поводу отключения воды зимой из-за промерзания водопровода, сообщили в Кемком городском суде 6 июля.

В ходе проверки обнаружили нарушения в деятельности администрации, так как водопровод, ведущий к дому пострадавшей, залегал выше нормативной глубины.

Кроме того, водопровод проходил под землей без теплоизоляции. Таким образом, права жителей дома на бесперебойное водоснабжение зимой были нарушены.

Прокуратура обратилась в суд с иском о незаконном бездействии в этом вопросе администрации Кемского района.

Административный истец запросил обязать ответчика провести теплоизоляцию водопровода, а также углубить его в течение полугода со вступления решения суда в силу. Суд счел требования прокурора законными и подлежащими удовлетворению.