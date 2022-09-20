Пенсионерка из Карелии завоевала «бронзу» на спартакиаде в Тольятти

Наши спортсмены в личном зачете завоевали второе место по плаванию и третье место в настольном теннисе, сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда Карелии.

С 26 по 29 сентября в Тольятти проходила VII Спартакиада пенсионеров России. 73 региона страны определили 670 пенсионеров для участия в Спартакиаде. Золото в общекомандном зачете завоевала команда Санкт-Петербурга.

Отделение ПФР Карелии принимало активное участие в организации региональных отборочных соревнований, участники которого вошли в сборную команду пенсионеров от нашей республики. Команда Карелии собрала 8 лучших спортсменов из городов и сел Карелии, они соревновались в дартсе и комбинированной эстафете: скандинавская ходьба, бросок мяча в баскетбольную корзину, гладкий бег с эстафетной палочкой, ведение мяча с препятствиями, метание дротиков, бег с теннисной ракетной и чеканку мяча, бег с препятствиями с преодолением барьеров под планкой и удар футбольным мячом по хоккейным воротам.

Журба Валерий Иванович и Богданова Елена Всеволодовна (Лоухский район, п. Чупа) бежали кросс 1000 м (Легкая атлетика); спортсменка из Кондопоги - Габричидзе Екатерина Викторовна и Саволайнен Лев Петрович - сражались на шахматных полях; Лукин Игорь Сергеевич и Богданова Елена Всеволодовна приняли участие в стрельбе из пневматической винтовки; отлично выступил в плавании вольным стилем на 50 м Лукин Игорь Сергеевич - у него 2 место среди мужчин до 70 лет, среди женщин выступала Сумкина Светлана Владимировна из Кондопоги. До последних минут сражалась на теннисном корте Бызалова Елена Михайловна – она заняла 3 место среди женщин в настольном теннисе. Среди мужчин в настольном теннисе выступал Евсеев Андрей Владимирович.

В итоге команда Карелии заняла 22 место среди 73 регионов.