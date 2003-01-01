Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

69-летняя жительница Кеми стала жертвой аферистов и лишилась всех своих сбережений и квартиры.

Общий ущерб составил более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД республики.

Все началось с телефонного звонка от незнакомца. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники получили доступ к банковским счетам пенсионерки. Чтобы «обезопасить» деньги, он предложил перевести их на «безопасный счет». Женщина поверила лжеправоохранителю, сняла в банке 370 тысяч рублей со своих вкладов и перевела их на номера телефонов, зарегистрированные за границей.

На этом мошенники не остановились. Один из аферистов, якобы банковский работник, целый месяц ежедневно звонил пенсионерке. Он выяснял, есть ли у нее другое имущество. Когда женщина рассказала о своей квартире, мошенники сообщили, что якобы неизвестные преступники пытаются незаконно завладеть недвижимостью. Для «защиты» они предложили продать квартиру и снова перевести деньги на «безопасный счет».

Пенсионерка сомневалась, но потом все же согласилась. Она нашла покупателя, продала квартиру за 1,3 млн рублей и через банкомат перевела деньги мошенникам. Затем аферисты стали уговаривать ее продать и вторую квартиру, но здесь женщине повезло. При разговоре с новым покупателем она объяснила, что продает недвижимость, чтобы переехать в Санкт-Петербург.

Покупатель уточнил, что жилье в северной столице стоит дороже и тогда пенсионерка рассказала о первой преданной квартире и переведенных на чужие счета деньгах. Он понял, что женщину обманули мошенники и отвез ее в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки».