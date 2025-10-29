Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

Аферисты ввели в заблуждение 64-летнюю женщину в Костомукше.
Как рассказала пострадавшая, ей позвонили из службы доставки, чтобы уточнить, когда он сможет принять посылку.
— Заявительница пояснила, что ничего не заказывала. А для того, чтобы узнать отправителя, требовался код из смс. Костомукшанка, не заметив ничего подозрительного, сообщила цифры. После этого ей назвали заказчика, но его данные горожанка не запомнила, — рассказали в МВД Карелии.
Через час женщине пришло уведомление о том, что зафиксирован вход в аккаунт портала «Госуслуги» с нового устройства. Испугавшись, она перезвонила якобы по номеру горячей линии, указанному в том же сообщении. Ей ответили, что звонок принят. Почти сразу в мессенджере с ней связалась неизвестная, в иконке профиля была надпись «Роскомнадзор». В ходе общения заявительница узнала, что злоумышленники оформили от её имени доверенность на третье лицо. Далее разговор продолжился с «финансовым менеджером».
Следуя указаниям мнимого специалиста, женщина перечислила накопления на сторонний счёт для их сохранности. Лишь, сделав это, поняла, что попалась на уловку мошенников. Ущерб — 2 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.