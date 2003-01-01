Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

После общения с неким «финансовым специалистом» женщина потеряла 45 тысяч рублей.

Пенсионерку из Медвежьегорского района обманули мошенники, из-за чего она потеряла 45 тысяч рублей. В полиции сообщили, что ей позвонил якобы «финансовый специалист», и после общения с ним пострадавшая потеряла 45 тысяч рублей. Известно, что правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств.

По данным ведомства, женщине позвонил неизвестный и представился менеджером знаменитой компании, после чего он предложил ей получить хороший доход без особого труда и вникания в особенности финансовых рынков.

— Более 45 000 рублей из собственных сбережений успела перевести гражданка. Из-за подозрительных операций дальнейшие её переводы были заблокированы банком. Так новоявленный инвестор осознала, что имела дело с криминалом,—подеркнули в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности мошенников.