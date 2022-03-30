Пенсионерка из Петрозаводска две недели платила мошенникам - сотруднику банка и юристу

Аферисты выманили у 72-летней петрозаводчанки почти 120 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В Петрозаводске 72-летняя женщина за две недели перевела аферистам почти 120 000 рублей.

Как рассказали в МВД Карелии, все началось с телефонного звонка якобы от сотрудника банка, который предложил пенсионерке оформить кредит. Женщина действительно собиралась это сделать, поэтому от помощи специалиста не отказалась. Чтобы получить деньги, требовалось заплатить за оформление документов, страховку, а также другие услуги. Петрозаводчанка выполняла все рекомендации и регулярно переводила небольшие суммы на неизвестные счета. В итоге она поняла, что её обманывают, и решила отказаться от кредита. Тогда ей предложили воспользоваться услугами юриста, за работу которого тоже следовало заплатить.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.