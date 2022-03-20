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Пенсионерка из Петрозаводска перевела неизвестным почти миллион рублей

Новости. Криминал
09:53, 21 Марта 2022
фото: © Артем Геодакян / ТАСС

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Мошенники выманили деньги у 85-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД республики.

В полицию обратилась 85-летняя петрозаводчанка, пострадавшая от мошенничества. Неизвестный по телефону рассказал ей, что кто-то пытается завладеть накоплениями пенсионерки. Чтобы обезопасить деньги, их следовало перевести на специальный счет. Следующим звонком эту информацию подтвердил мнимый специалист банка.

Женщина беспрекословно выполнила инструкции и перевела 900 тысяч рублей на неизвестный ей счет.

После этого жительница карельской столицы позвонила по номеру телефона, который ей оставили якобы для дальнейшей связи. Но он оказался недействующим. Тогда о случившемся она рассказала родственникам и поняла, что попалась на уловку злоумышленников.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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