Пенсионерка из Петрозаводска получила условный срок за дискредитацию армии России

Женщина публиковала недостоверную информацию о ВС РФ на личной странице ВКонтакте.
60-летняя жительница карельской столицы признана виновной в распространении ложной информации о действиях российской армии, сообщили в Следственном комитете республики.
— С февраля 2022 года по июнь 2023 года женщина размещала на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» недостоверную информацию о действиях ВС РФ в ходе СВО, чем вводила в заблуждение неограниченный круг лиц, — рассказали в ведомстве.
Суд определил нарушительнице наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запрета на ведение интернет-страниц на 2 года.