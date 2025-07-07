Петрозаводчанка лишилась крупной суммы, надеясь избежать преследования преступников

Пенсионерка из Петрозаводска потеряла более двух миллионов рублей, отправив их заботливым «правоохранителям»

72-летняя жительница Петрозаводска лишилась 2 миллионов 254 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

Женщине позвонил «сотрудник» неизвестной организации и задал ряд личных вопросов, касающихся её прежнего места работы. По словам собеседника, в учреждении были выявлены ошибки в начислении заработной платы.

— После этого с гражданкой связались якобы представители ФСБ и убедили её написать под диктовку заявление о сотрудничестве. Женщине внушали, что деньги с её счетов направлялись преступникам, поэтому ситуацию нужно срочно разрешить, — рассказали в ведомстве.

Следом с горожанкой начал общаться мнимой дознаватель и посоветовал как можно скорее обналичить все имеющиеся у неё средства. Пенсионерка выполнила все требования аферистов и перевела на неизвестные счета более 2 миллионов рублей.

Теперь в отношении преступников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что 82-летняя петрозаводчанка перевела 300 тысяч рублей мнимым сотрудникам прокуратуры в надежде продлить договор обслуживания её домашнего телефона.