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Новости. Криминал
13:15, 16 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Алпаткин

Пенсионерка из Петрозаводска стала жертвой мошенников из-за "снятия порчи"

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Женщина перевела мошенникам около 160 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Так, 81-летней жительнице Петрозаводска на днях позвонил мужчина, представился официальным должностным лицом. Он сообщил, что арестованы некие мошенники, которые похищали сбережения под видом экстрасенсов. Якобы теперь всем пострадавшим возмещают ущерб, но необходимо уплатить страховой взнос.

Пенсионерка несколько лет назад, испытывая проблемы со здоровьем, действительно, обращалась к людям, которые выдавали себя за экстрасенсов. Об их существовании она узнала из рекламы по радио. В то время за "снятие порчи" пожилая женщина перечислила 30 тысяч рублей. Впоследствии этот факт оставила без внимания.

Теперь же звонящий убедил ее в том, что ошибку прошлого можно компенсировать. Пенсионерка перевела мошенникам 158 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Савелий
2019-10-16 13:45:49
Пора бы уже давно понять, что нет никаких экстрасенсов в стране, есть мошенники и шарлатаны, реальные люди такого ранга засекречены и работают , как и раньше, в органах , типа КГБ....и их единицы в стране....думаю так, может и ошибаюсь....
кир
2019-10-16 13:58:29
Савелий, так точно. Нас всего несколько.)
кир
2019-10-16 13:21:03
Люди живут в привычном им семнадцатом веке и не хотят переходить в цифровой.((
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