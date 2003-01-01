Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников

В МВД рассказали об очередном случае, когда аферисты под видом возврата денег обокрали жительницу Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 69-летняя горожанка, ставшая жертвой мошкеников, сообщили в МВД Карелии.

На электронную почту женщине пришла инструкция, как вернуть похищенные мошенниками деньги. Пенсионерка указала личные данныети выполнила ряд инструкций: установила неизвестное приложение и перешла в чат со «специалистом», который объяснил, что если она боится криптовалюты, средства можно вернуть путём «оборота между своими счетами».

Женщина перевела накопления на карту другого банка. Но через какое-то время счёт оказался пуст. В истории операций значились переводы 37 тысяч рублей, которые пенсионерка не совершала.

В МВД было возбуждено уголовное дело. Полицейские вновь призвали граждан к осторожности, напомнив, что похищенные ранее средства нельзя вернуть через «криптокошелёк» или «оборот между счетами».