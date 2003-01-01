Пенсионерка из Петрозаводска выиграла суд у «Карелавтотранса»

Женщина отсудила компенсацию за сорванную поездку.
80-летняя жительница Петрозаводска выиграла суд у «Карелавтотранса». Причиной иска стало нарушение расписания движения автобуса, из-за которого пенсионерка не смогла попасть на кладбище в поселке Вилга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Женщина купила билет на рейс «Петрозаводск — Вилга кладбище», который по расписанию должен был отправиться в 10:55. Она подошла к указанному времени, однако в указанное время автобуса на перроне не оказалось — водитель уехал досрочно.
Пенсионерка вернула билет в кассу и получила деньги обратно. Она также потребовала компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей. Предприятие предложило ей вместо денег месяц бесплатно ездить на этом маршруте, однако женщина отказалась и обратилась в суд.
Суд полностью удовлетворил требования истца. С «Карелавтотранса» взыскали 2000 рублей компенсации морального вреда и дополнительно 1000 рублей штрафа за то, что требования потребителя не удовлетворили добровольно. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре.