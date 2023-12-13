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Пенсионерка из Сортавалы инвестировала в мошенников больше миллиона рублей

Новости. Криминал
17:20, 13 Декабря 2023
фото: © castenoid / istockphoto

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Телефонные мошенники убедили женщину перевести деньги на безопасный счёт.

В полицию Сортавальского района поступило сообщение от местной жительницы — её обманули аферисты.

Как выяснили полицейские, 74-летней жительнице города  звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Звонившие сообщили женщине, что её сын по доверенности пытался снять деньги с принадлежащего ей счёта. Пенсионерку убедили, что её личные сбережения необходимо защитить от краж, чтобы ими не воспользовались ни родственники, ни злоумышленники. Для этого требовалось перевести деньги на безопасный счёт.

Под давлением аферистов женщина обналичила 600 тысяч рублей из личных накоплений и передала их неизвестному человеку во дворе дома. Потом она сняла со счёта 380 тысяч рублей и заняла 100 тысяч рублей. Все эти деньги — почти полмиллиона рублей — она перечислила ещё нескольким людям, которых мошенники назвали «доверенными лицами». Общая сумма, которую жительница Северного Приладожья отдала мошенникам, составила один миллион 80 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

 

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