Пенсионерка перевела мошенникам свыше шести миллионов рублей

Женщину ввели в заблуждение, сообщив, что ей нужно менять электросчетчики.

В полицию Костомукши обратились родственники пенсионерки. Она длительное время не отвечала на звонки. Полицейские застали ее дома и выяснили, что она сильно напугана.

Несколько дней назад костомукшанке поступил звонок от незнакомки, которая сообщила, что необходимо заменить электросчетчики. Для записи в очередь она попросила продиктовать номер, поступивший в смс, после чего завершила разговор.

«Спустя время пенсионерке позвонил фальшивый представитель «Росфинмониторинга». Он сообщил, что кто-то получил доступ к её банковскому счету и пытается похитить деньги. В дальнейшем средства будто бы могли использовать в преступных целях. Чтобы не попасть под уголовную статью, пенсионерке посоветовали срочно обналичить все свои сбережения и направить их на «проверку», — рассказали в МВД Карелии.

За неделю женщина перечислила на сторонний счет более 6 000 000 рублей, затем еще несколько сотен тысяч рублей заняла у родственников.

Возбуждено уголовное дело. Ранее петрозаводчанка из-за несуществующей ошибки в трудовой книжке лишилась миллиона рублей.