Пенсионерка погибла после ДТП с автобусом и легковушкой в соседнем с Карелией регионе

Во вторник, 27 июня, в Ленобласти водитель рейсового автобуса врезался в иномарку, которая раздавила пешехода.

В минувший вторник, 27 июня, около 16.00, на 43 километре федеральной автодороги «Кола» в Кировском районе произошло трагической ДТП. Об этом пишет «Фонтанка».



По предварительным данным, 27-летний житель Киришей за рулем рейсового автобуса Hyundai (маршрут № 856 Кириши — Санкт-Петербург), врезался в попутный автомобиль Kia Ceed, остановившийся перед пешеходным переходом.



От удара легковушку отбросило вперед, на 79-летнюю жительницу поселка Понтонный, которая переходила дорогу по «зебре».



Женщина скончалась. Пострадал водитель легковушки, 63-летний пенсионер из Петербурга. Он получил ушибы и ссадины. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.