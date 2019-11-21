Пенсионерка попала под машину в центре Петрозаводска

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Женщина, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбила пешехода, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувшую среду, 20 ноября, в 12.25 на ул. Анохина, в районе лома №41, 34-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Kalina, при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 80-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть дороги в не установленном для перехода месте.
В результат наезда пенсионерка получила травмы. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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