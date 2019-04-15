Пенсионерка пострадала в ДТП под Петрозаводском

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В Прионежском районе столкнулись две иномарки, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье 14 апреля в 21.20 в Прионежском районе на 3 км автодороги "Кола", 435 км – ст. Шуйская 30-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны поселка Шуя в направлении ст.Шуйская, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi.
В результате ДТП травмы получили два человека: водитель автомобиля Toyota и 67-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi, пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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