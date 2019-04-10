Пенсионерка пострадала в перевернувшемся на трассе Карелии автомобиле

В Суоярвском районе пожилая пара перевернулась на автомобиле, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в Суоярвском районе на 28 км дороги Суоярви – Медгора 61-летний водитель Chevrolet Niva допустил съезд автомобиля с трассы. После этого внедорожник перевернулся.

В ДТП травмы получила 69-летняя пассажирка, ей была оказана медицинская помощь.