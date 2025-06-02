Пенсионерка потерялась в Петрозаводске

Поисковики просят у жителей города помощи.

В паблике карельского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт" рассказали о поиске пропавшей женщины. Сегодня, 4 июня, в столице Карелии пропала Галина Владимировна З., 85 лет.

Рост женщины 155 см, худощавого телосложения, с седыми волосами. Была одета в серую куртку, белую водолазку, коричневые брюки, на ногах были тёмно-коричневый туфли. Опирается на трость.

Поисковики уточнили, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. Всех знающих о местоположении женщины просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.