Пенсионерка пропала в Петрозаводске

Людмила Евгеньевна Афанасьева перестала выходить на связь с 11 октября, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранительные органы Петрозаводска ищут без вести пропавшую Людмилу Евгеньевну Афанасьеву 1959 года рождения. Её местонахождение неизвестно с 11 октября.



На вид женщине 60-65 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения.



Была одета в вязаную бордовую шапку, белую куртку с мехом, кроссовки черного цвета с розовой подошвой.



Всех, кто знает, где искать пропавшую, или видел ее после 11 октября, полиция просит сообщить эти данные по номерам телефонов: 8 911-402-49-26, 8 (814-2) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).







МВД Карелии