Пенсионерка сильно обгорела на пожаре в своем деревенском доме в Карелии (ФОТО)

Утром 21 февраля в Пудожском районе Карелии произошел пожар.

Утром 21 февраля пожарные Пудожского района получили информацию о возгорании жилого дома в деревне Авдеево.



Прибывшие огнеборцы эвакуировали из деревянного дома газовые баллоны и потушили пожар.



Огонь уничтожил здание на общей площади 44 квадратных метра. Пострадала 70-летняя женщина - у нее ьдиагностировали множественные ожоги тела. Причина происшествия устанавливается, сообщили в паблике «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».

























