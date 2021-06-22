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Пенсионерка устроила ДТП с пострадавшей на севере Карелии

Новости. Происшествия
10:51, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В Сегеже 63-летняя водитель врезалась в иномарку, пострадала пассажирка.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 22 июня, в 13:10 в районе дома № 3 по улице Антикайнена в Сегеже 63-летняя водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде на дорогу с дворовой территории совершила столкновение с автомобилем Ford, который двигался по главное дороге.

В результате ДТП травмы получила 48-летняя пассажирка Ford, женщине оказана медицинская помощь.

Ранее две женщины погибли после столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Карелии.

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