Пенсионерка устроила ДТП с пострадавшей на севере Карелии

В Сегеже 63-летняя водитель врезалась в иномарку, пострадала пассажирка.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 22 июня, в 13:10 в районе дома № 3 по улице Антикайнена в Сегеже 63-летняя водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде на дорогу с дворовой территории совершила столкновение с автомобилем Ford, который двигался по главное дороге.

В результате ДТП травмы получила 48-летняя пассажирка Ford, женщине оказана медицинская помощь.

Ранее две женщины погибли после столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Карелии.