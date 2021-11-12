Пенсионерка в Карелии дважды пострадала от своего гостя

Полиция Прионежского района раскрыла две кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась 68-летняя жительница одного из поселков, рассказавшая, что ее знакомый украл у нее деньги. Попытка самостоятельно вернуть более 9 тысяч рублей успеха не принесла.

Выяснилось, что летом 2021 года в гости к пенсионерке приехал ее знакомый, попросивший денег в долг. Женщина отказала, но 53-летний подозреваемый воспользовался ее отсутствием в комнате и украл деньги из шкафа. Через некоторое время он вновь навестил заявительницу — на этот раз деньги подозреваемый вытащил из тумбочки письменного стола. Все украденное мужчина потратил на себя.

Подозреваемый признал свою вину, против него были возбуждены два уголовных дела.