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Пенсионерка в Карелии, искавшая заработок в интернете, вложила инвестиции не туда

Новости. Общество
18:00, 22 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В полиции Кемского района проводится проверка по факту мошенничества в отношении пожилой кемлянки, сообщили в МВД Карелии.

В интернете пенсионерка искала возможность дополнительного заработка. На одном из сайтов было размещено объявление о быстрой прибыли. Женщина оставила контактные данные, и с ней связался неизвестный, представившийся менеджером банка.

По его словам, для получения дивидендов от инвестирования требовалась малость – перевести на указанный им счет определённую сумму, а также назвать реквизиты карты. Первый перевод был в размере 18 тысяч рублей, далее с кредитной карты пенсионерки списались денежные средства в размере почти 25 тысяч рублей. Таким образом пожилая гражданка не только не заработала, но и столкнулась с кредитными обязательствами перед банком.

Полиция Карелии напоминает! При общении с неизвестными в интернете не совершайте переводов на счета незнакомых вам лиц. Не сообщайте посторонним реквизиты карты и коды доступа из смс-сообщений.

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