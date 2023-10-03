Пенсионерка в Карелии назвала незнакомцу данные своей банковской карты и тут же лишилась сбережений

Пенсионерку из Сортавальского района обманули, когда она пыталась продать через сайт объявлений дачный участок.

В дежурную часть полиции Сортавальского района обратилась жительница районного центра с заявлением о краже денег. Пенсионерку обманули, когда она пыталась продать через сайт объявлений дачный участок.

Женщине сразу после публикации объявления позвонили из другого региона. Звонившая заявила, что очень хочет приобрести данный участок и готова перевести задаток, чтобы пенсионерка удалила объявление.

Вскоре позвонил ещё один незнакомец, который представился братом покупательницы. Он сообщил, что деньги может перевести лишь на карту определенного банка и при этом поможет владелице участка бесконтактно её оформить. Он также запросил у жительницы Карелии сведения, которые ни в коем случае нельзя разглашать, а именно: реквизиты имевшейся у пенсионерки банковской карты и подтверждающие коды из смс. Как только женщина сообщила незнакомцу эту информацию, с её счёта были списаны сбережения – 85 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Ранее мы писали о том, что отзывчивая пенсионерка Петрозаводска сначала перевела деньги лжесоседке, а потом усомнилась в ее существовании.