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Пенсионерка в Карелии попалась на распространении фейков о коронавирусе

Новости. Общество
16:09, 02 Ноября 2021
фото: © Максим Смирнов /ТАСС

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Жительницу Беломорска привлекли к ответственности за распространение ложных сведений о ситуации с заболеванием в районе, сообщили в МВД Карелии.

МВД Карелии устанавливает личности распространителей фейков о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции.

Так, жительница Беломорска в популярной социальной сети распространила ложные сведения о ситуации с заболеванием в районе. Вина 61-летней беломорчанки нашла свое подтверждение, и на женщину был составлен административный акт.

Всего в этом году за подобные нарушения было возбуждено 24 административных дела. Граждане могут быть наказаны штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 200 тысяч рублей, а юридические лица — до полумиллиона рублей.

Также полиция Карелии проводит рейды по проверке соблюдения гражданами, предприятиями и организациями противоэпидемиологических мер. Несоблюдение противоковидных мер предусматривает наказание в виде штрафа для юрлиц до 300 тысяч рублей.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-02 16:41:32
Заноза ? :)
топка
2021-11-02 16:58:21
лишьбыпротив, её почерк. :)
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