Пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников

89-летняя жительница Медвежьегорска перевела мошенникам 280 тысяч рублей после серии телефонных звонков, в которых злоумышленники представлялись сотрудником телеком-компании, прокурорским юристом и государственным адвокатом.
Инцидент начался в октябре, когда пенсионерке на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании. Он предложил женщине скидку на услуги связи, для оформления которой убедил ее назвать данные СНИЛС и словесно подтвердить согласие на «изменения».
Спустя некоторое время пенсионерке перезвонил уже «юрист из прокуратуры», который сообщил, что против нее возбуждено уголовное дело за пособничество мошенникам. Затем к разговору подключился так называемый «государственный адвокат». Он показал удостоверение (видео или фото по видеосвязи) и назвал адрес некоего офиса в Москве, чтобы убедить женщину в своем статусе.
«Адвокат» сообщил, что со счета пенсионерки пытаются списать деньги, и для их спасения необходимо «заморозить» сбережения. Поддавшись давлению, женщина отправилась в банк, где, несмотря на вопросы сотрудников о цели снятия крупной суммы, сняла со счета 200 тысяч рублей. Она добавила к ним еще 80 тысяч рублей из домашних сбережений, тщательно упаковала деньги и отправила посылку по указанному мошенниками номеру.
Обман раскрыла дочь пенсионерки, которая позвонила ей в тот же день. Узнав о произошедшем, она убедила мать написать заявление в полицию.
В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и контролировать финансовые операции пожилых родственников, чтобы уберечь их от преступных посягательств.
