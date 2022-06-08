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Пенсионерка в Карелии раскусила мошенников после потери 38 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:40, 16 Июня 2022
фото: © logoboom / shutterstock

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В Сортавале у 66-летней женщины, продававшей квартиру, мошенники выманили 38 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Сортавалы обратилась 66-летняя горожанка. Женщина сообщила о мошеннике, который украл с ее карты 38 тысяч рублей.

История началась в начале июня, когда жительница Сортавалы решила продать квартиру. Спустя две недели с ней связался мужчина, заинтересованный в покупке. Он сказал пенсионерке, что готов внести предоплату, только бы квартира досталась ему.

Для убедительности в одном из мессенджеров мужчина отправил копию паспорта, якобы принадлежащего его супруге.
Звонивший попросил пенсионерку продиктовать реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны и пароль из СМС. Получив эту информацию, мужчина уведомил жительницу Сортавалы, что перевел ей аванс в размере 38 тысяч рублей. Однако сразу попросил вернуть их, так как мужчина перевел деньги не с того счета, на что женщина ответила согласием.

Позже выяснилось, что потенциальный покупатель, воспользовавшись данными карты, зашел в личный кабинет пенсионерки и перевел деньги с кредитной карты на указанную в разговоре дебетовую и выдал пополнение счета за переведенный аванс. Местная жительница, вернув предоплату, на самом деле отправила деньги со своей кредитной карты.

На следующий день мужчина позвонил вновь и стал уговаривать женщину оформить кредит в размере 250 тысяч рублей, из которых 200 тысяч попросил перевести ему, а 50 тысяч оставить себе. Мужчина объяснил пенсионерке, что при расчете за квартиру эта сумма будет учтена. В этот момент хозяйка квартиры поняла, что имеет дело с мошенником. Она открыла приложение банка и обнаружила пропажу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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