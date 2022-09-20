Пенсионерка в Карелии собрала знакомых на пьянку и лишилась сбережений

Жительница Сортавалы осталась без купюры в 5 тысяч рублей, составлявшей все ее сбережения.

В полицию Сортавальского района с заявлением о краже обратилась 72-летняя горожанка. Свои сбережения в виде 5-тысячной купюры женщина хранила в одной из комнат.

Полицейские выяснили обстоятельства. Оказывается, 72-летняя женщина приглашала к себе гостей и с ними распивала спиртное. Один из участников встречи — 41-летний ранее судимый местный житель — заметил и взял накопления. Мужчина признался в преступлении и выдал стражам правопорядка купюру, которую не успел потратить.

Пять тысяч рублей вернули законной владелице.