Пенсионерка в Карелии второй раз попалась на уловку мошенников

Жительница Медвежьегорска лишилась денег после включения функции демонстрации экрана.

В МВД Карелии рассказали о 74-летней жительнице Медвежьегорске, обратившейся в полицию по факту мошенничества. Женщина уже пострадала от мошенников, но аферисты вновь ввели её в заблуждение.

Ей позвонила неизвестная и пообещала помочь вывести средства с брокерского счёта, куда пенсионерка вкладывала деньги, но прибыль не получила. После по видеосвязи в мессенджере с ней связался молодой человек и представился Мартином. Он попросил пенсионерку включить функцию демонстрации экрана и выполнить несколько действий.

Когда разговор прекратился, женщина обнаружила, что с её счёта списались все деньги - 95 тысяч рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.