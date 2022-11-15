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Пенсионерка в Петрозаводске купила современный телефон, чтобы взять для мошенников кредит в 1,5 млн рублей

Новости. Общество
13:38, 21 Ноября 2022
фото: © freepik

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В Петрозаводске 65-летняя женщина перевела мошенникам почти 2 млн рублей, пройдя непростой путь для получения денег, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу женщине позвонили якобы из банка и сообщили, что на её имя кто-то пытается оформить кредит.

«Специалисты» тут же предложили готовый алгоритм действий, чтобы петрозаводчанка смогла спасти свои сбережения. Под их чутким руководством она обналичила все имеющиеся на счету денежные средства, 420 тысяч рублей, и перевела их по номеру, который ей продиктовали.

Далее потребовалось установить специальное приложение на телефон, но женщина этого сделать не смогла. Тогда её убедили отправиться в магазин, купить новый телефон, а затем подать заявки в шесть финансовых учреждений с целью оформления кредитов. Они были одобрены, клиентка получила в совокупности 1,4 млн рублей, которые в дальнейшем также перевела на счета неизвестных.

После этого ей по телефону стали поступать уже абсолютно абсурдные рекомендации; в результате женщина поняла, что её обманывают.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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