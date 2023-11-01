Пенсионерка в Петрозаводске собиралась перевести мошенникам 600 тысяч рублей, но ее вовремя остановили

Женщина собиралась перевести аферистам деньги и обратилась за помощью к сотрудникам банка, которые предупредили её об обмане и вызвали полицию.

В полиции Петрозаводска поступило заявление от 75-летней горожанки, которую обманули аферисты. Женщина рассказала, что ей звонили неизвестные и представлялись сотрудниками полиции и банка. Они убедили пенсионерку, что с её счёта кто-то пытается списать деньги, и вынудили установить на телефон приложение. Когда петрозаводчанка получила коды с паролями, она продиктовала их телефонным собеседникам, которые попросили об этом. После этого с карты пенсионерки похитили более 200 тысяч рублей, но пожилая женщина об этом не узнала. Пытаясь заполучить более крупную сумму, аферисты отправили петрозаводчанку в банк, чтобы она обналичила оставшиеся деньги и перечислила на их счета. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам банка, и они предупредили её о возможном обмане и вызвали полицию. Прибывшие полицейские совместно с работниками банка спасли сбережения пенсионерки — 600 тысяч рублей, которые она собиралась перевести аферистам.

Аналогичный случай произошёл в Кондопоге. Лжеполицейские убедили 61-летнюю женщину, что на её имя незаконно был оформлен кредит. Под давлением аферистов она обналичила 800 тысяч рублей и перевела их на посторонний счёт. А 48-летний житель карельской столицы попался на другую популярную мошенническую схему. Так, в конце октября житель Петрозаводска искал в интернете объявление о продаже квадрокоптера. Он нашёл подходящий товар, позвонил продавцу и перевёл ему 154 тысячи рублей. Ему даже прислали накладную — товар якобы был отправлен. Однако до адресата покупка не дошла. Петрозаводчанин сообщил об этом в полицию. По всем фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела, уточнили в пресс-службе МВД Карелии.