Пенсионерка в соседнем с Карелией регионе перевела неизвестному сердцееду почти 5 миллионов рублей

В ходе флирта 74-летняя жительница Ленинградской области 2 года отсылала деньги незнакомцу.

Пожилая жительница Всеволожского района Ленинградской области два года переписывалась с визави, который регулярно просил денег. Когда счет транзакциям пошел на второй десяток, женщина заподозрила неладное, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, 11 ноября всеволожской полицией возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Это случилось после того, как накануне днем к правоохранителям обратилась 74-летняя жительница райцентра. Она рассказала, что два года назад зашла на сайт знакомств и вступила в переписку с неизвестным. Тот под разными предлогами просил у пенсионерки денег. В общей сложности она оформила 11 транзакций на 4,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, данные сердцееда устанавливаются.