Пенсионерка, вылетев с дороги в Прионежье, уложила набок свою иномарку и попала на больничную койку

Женщина получила травмы в дорожной аварии.

О происшествии рассказали в дорожной полиции Карелии.

ДТП произошло 17 октября в 13.15 на 7 километре автодороги «Заозерье — Пиньгуба» в Прионежском районе. Там автомобиль Opel Astra съехал в кювет.

В результате дорожной аварии травмы получила 64-летняя водитель. Она была госпитализирована.

По факту ДТП полиция проводит проверку.