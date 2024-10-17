Пенсионерка, вылетев с дороги в Прионежье, уложила набок свою иномарку и попала на больничную койку

Женщина получила травмы в дорожной аварии.
О происшествии рассказали в дорожной полиции Карелии.
ДТП произошло 17 октября в 13.15 на 7 километре автодороги «Заозерье — Пиньгуба» в Прионежском районе. Там автомобиль Opel Astra съехал в кювет.
В результате дорожной аварии травмы получила 64-летняя водитель. Она была госпитализирована.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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