Пенсионерка вышла из дома и пропала в Карелии

Полиция ведет розыск пенсионерки, которая исчезла после того, как вышла из дома.

Сотрудники олонецкой полиции разыскивают без вести пропавшую Любовь Григорьевну Матисову 1941 года рождения. Об этом сообщает паблик команды «Доброспас».

Пожилая женщина 21 июня в районе 08:45 покинула дом в Олонце, расположенный на улице Луначарского, и с того момента её местонахождение неизвестно.

Сообщается, что пропавшая имеет проблемы со здоровьем, проявления возрастной деменции.

Была одета: голубые штаны, сине-серую футболку и платок на голове — светлый с коричневыми кружочками, черные тапки.

«Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать их по телефону: +7-911-661-93-58», — говорится в сообщении.