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Пенсионерка за рулем иномарки врезалась в ограждение на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:57, 11 Декабря 2021

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В результате аварии в Прионежском районе Карелии с травмами в больнице оказался пожилой пассажир автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в Прионежском районе на 431 км автодороги "Кола".

Около 20 часов водитель автомобиля Renault LOGAN, 65-летняя женщина, не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение.

В результате ДТП травмирован пассажир Renault - 66-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

Оба участника аварии - жители Мурманской области.

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Комментарии

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кир
2021-12-11 13:26:03
Пожилая девушка за рулем к беде, - сказал кот. Так и вышло. :)
Гость
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