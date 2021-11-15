Пенсионерка за рулем иномарки врезалась в ограждение на трассе в Карелии

В результате аварии в Прионежском районе Карелии с травмами в больнице оказался пожилой пассажир автомобиля.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло накануне в Прионежском районе на 431 км автодороги "Кола".

Около 20 часов водитель автомобиля Renault LOGAN, 65-летняя женщина, не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение.

В результате ДТП травмирован пассажир Renault - 66-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу.

Оба участника аварии - жители Мурманской области.