В Карелии пенсионерке выплатят компенсацию за то, что ее покусали собаки

Прокурор подал иск о взыскании моральной компенсации.

В Олонецком районе женщина обратилась в прокуратуру из-за нападения собак. По данным Прокуратуры республики, по этому делу прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Заявление находится на рассмотрении.

По предварительным данным, в феврале этого года пенсионерка шла по дороге в деревне Тенгусельга, где на нее напали две собаки на свободном выгуле. Женщина сильно пострадала и получила множественные открытые раны предплечья. Подобные травмы относятся к легкому вреду здоровью. Прокуратура Олонецкого района провела проверку по обращению.

В апреле этого года хозяйку собак признали виновной в нарушении требований по обращению с животными, из-за чего пострадала пенсионерка. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 14 тысяч рублей.

С целью восстановления нарушенных прав пенсионерки прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с хозяйки животных компенсации морального вреда.