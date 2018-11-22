Пенсионерки с Кукковки попросили у главы Петрозаводска спортзал

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Пожилые жительницы микрорайона Кукковка попросили Ирину Мирошник выделить им помещение для занятий спортом, сообщили в администрации города.
Активные пенсионеры Кукковки обратились к Ирине Мирошник с просьбой о выделении помещения для занятий спортом. В эту "группу здоровья" ходят до 50 человек.
Глава Петрозаводска поручила управлению образования администрации проработать вопрос со всеми школами Кукковки для выделения помещения, удобного для занятий.
Вопрос находится на личном контроле главы Петрозаводска и должен быть решен к началу декабря.
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