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Новости. Общество
15:46, 22 Ноября 2018
фото: Администрации Петрозаводска

Пенсионерки с Кукковки попросили у главы Петрозаводска спортзал

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Пожилые жительницы микрорайона Кукковка попросили Ирину Мирошник выделить им помещение для занятий спортом, сообщили в администрации города.

Активные пенсионеры Кукковки обратились к Ирине Мирошник с просьбой о выделении помещения для занятий спортом. В эту "группу здоровья" ходят до 50 человек.

Глава Петрозаводска поручила управлению образования администрации проработать вопрос со всеми школами Кукковки для выделения помещения, удобного для занятий.

Вопрос находится на личном контроле главы Петрозаводска и должен быть решен к началу декабря.

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Комментарии

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Горожанин
2018-11-22 16:44:40
И никакие не "пожилые"! Весьма приятные женщины, которые хотят заниматься спортом. Нормальное желание активных людей, поддерживаемое даже Президентом! А на улице, Сеня, сам попробуй бегать - по нашим раздолбанным тротуарам. Если собаки не покусают и не сломаешь ногу в темноте. Стадиона на Кукковке нет. И бассейна тоже. Зато полно магазинов...
Сеня
2018-11-22 15:49:42
На улице то не позаниматься активным бабулям . Или опять скандал замутят о бездушности властей . Это не тот случай . Заелиь бабки .
Гость
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