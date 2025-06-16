Пенсионерку сбили в одном из дворов Петрозаводска

Пожилая женщина пострадала от невнимательности водителя иномарки в Октябрьском районе.

В 08.50 утра в районе дома № 28-а по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 38 - летний водитель автомобиля Haval проявил невнимательность. Машина сбила женщину-пешехода, которая двигалась в том же направлении.

В результате аварии 82 - летняя пенсионерка получила травмы. Женщине было назначено лечение.

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