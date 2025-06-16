Пенсионерку сбили в одном из дворов Петрозаводска

Пожилая женщина пострадала от невнимательности водителя иномарки в Октябрьском районе.
В 08.50 утра в районе дома № 28-а по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По данным ГАИ, 38 - летний водитель автомобиля Haval проявил невнимательность. Машина сбила женщину-пешехода, которая двигалась в том же направлении.
В результате аварии 82 - летняя пенсионерка получила травмы. Женщине было назначено лечение.
Ранее юная девушка пострадала в ДТП на улице Мурманская
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание