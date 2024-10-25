Как защитить себя от телефонных мошенников: пенсионеров начали учить в районе Карелии

И ещё горожанам рассказали, где можно укрыться в случае опасности.

Первая встреча с горожанами по проекту «Народный университет» прошла в Костомукше. Об этом сообщило издание 64 параллель. Во время мероприятия с местным населением обсудили ряд социальных вопросов.



Так, горожанам рассказали, где можно укрыться в городе в случае опасности. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации округа Максим Марчук сообщил, что для этого подойдут подвалы домов финской постройки. Он предложил решить вопрос доступа к подвалам с управляющими компаниями.

Кроме того, Максим Марчук предоставил список сборных эвакуационных пунктов. Их в Костомукше всего семь. Они находятся в городских школах, музыкальной школе и в КСЦ «Дружба». А на сайте округа можно самостоятельно ознакомиться с программой по гражданской обороне и защите населения.

Также собравшимся рассказали, как можно бесплатно сделать протезирование, а также защитить себя от телефонных мошенников.

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