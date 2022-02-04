890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
Назначен четвертый за последние два года руководитель МФЦ Карелии 14
Сегодня 10:48
«Чего может быть сто грамм?» 6
Новое
Сегодня 16:21

Пенсионеров предупредили о лишении льгот из-за сдачи квартиры

Новости. Общество
16:03, 07 Февраля 2022
фото: © Николай Смирнов / ТАСС

Новости партнеров

Пенсионеры, которые сдают в аренду жилье нелегально, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии.

Об этом сообщила «Российской газете» эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Она пояснила, что арендная плата — это доход физлица, в том числе пенсионера. Необходимо заплатить налог на доходы физических лиц.

Сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд других региональных выплат.

Льгота для пенсионеров по оплате ежегодного имущественного налога на квартиру, сдаваемую в аренду, может быть сохранена, если это не будет считаться предпринимательской деятельностью, что решается в каждом случае индивидуально. Верховный суд РФ, например, разъясняет, что предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель и т.д. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.

За уклонение от налогов нарушителям грозит начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности,

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экcперд
2022-02-07 16:18:29
Чушь. Юрист в Петргу учился. Заочно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 11:22
Капитал
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны
Строительство первого в России экотехнопарка по переработке твердых коммунальных отходов в грунт и биогаз планируется начать в Карелии в 2022 году, а через несколько лет – в других регионах страны.
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Миллионы для «Горы победы» 1
04.02.2022 09:02
Как сельская воспитательница стала «козой отпущения» 10
03.02.2022 08:59
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
02.02.2022 16:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 6
Сегодня 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»