Пенсионеров предупредили о лишении льгот из-за сдачи квартиры

Пенсионеры, которые сдают в аренду жилье нелегально, несут ответственность по закону и лишаются надбавок к пенсии.

Об этом сообщила «Российской газете» эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Она пояснила, что арендная плата — это доход физлица, в том числе пенсионера. Необходимо заплатить налог на доходы физических лиц.

Сдача жилья увеличивает ежемесячный доход пенсионера, в соответствии с уровнем которого им могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и ряд других региональных выплат.

Льгота для пенсионеров по оплате ежегодного имущественного налога на квартиру, сдаваемую в аренду, может быть сохранена, если это не будет считаться предпринимательской деятельностью, что решается в каждом случае индивидуально. Верховный суд РФ, например, разъясняет, что предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель и т.д. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество.

За уклонение от налогов нарушителям грозит начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также привлечение к административной ответственности,