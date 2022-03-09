Пенсионеров в России стало меньше на миллион

Сокращение числа граждан, состоящих на учете в Пенсионном фонде России, оказалось максимальным с начала 90-х годов.

К началу 2022 года количество пенсионеров на учете в Пенсионном фонде России составило немногим более 42 миллионов и по сравнению с 1 января 2021 года сократилось почти на миллион человек. Как отмечает РБК, это максимальное снижение с начала 90-х годов прошлого столетия, однако речь идет о тех гражданах, которые состоят на учете в ПФР, и в их число не включены получатели пенсий из силовых структур.

Причин такого сокращения «гражданских» пенсионеров несколько. Связано это и с увеличением пенсионного возраста, и со старением населения, и со смертностью от ковида, которая особенно затронула граждан старше трудоспособного возраста.