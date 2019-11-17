Пенсионеры Карелии могут инициировать разработку механизма индексации ЕДВ

Пенсионеры могут обратиться к депутатам Законодательного собрания Карелии с просьбой принять закон, который бы регламентировал индексацию ежемесячной денежной выплаты ветеранам.

Конституционный суд Карелии поддержал карельских общественников, которые обратились к нему с иском о проверке конституционности одной из статей республиканского закона о монетизации ветеранских льгот. Суд признал несоответствующим Конституции республики положение регионального закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятый карельским парламентом в декабре 2004 года.

Но, как заявила в интервью "Столице на Онего" член общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Светлана Соловьева, вынесенное Конституционным судом Карелии решение еще не означает, что ветеранам труда республики индексируют единовременные денежные выплаты сразу после оглашения вердикта.

Как пенсионеры смогут добиться индексации ЕДВ, читайте здесь.