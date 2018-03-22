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Новости. Общество
07:15, 22 Марта 2018

Пенсионеры Карелии станут богаче почти на 300 рублей

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С первого апреля будут проиндексированы социальные пенсии, информирует Пенсионный фонд.

 

С первого апреля социальные пенсии предполагается проиндексировать на 2,9%. Это выше, чем в прошлом году, когда индексация составила 1,5%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ по Карелии.

В республике пенсии по гособеспечению получают 15 710 человек. Средний размер такой пенсии составляет 9 933,2 руб. В том числе социальную пенсию получают 14 788 человек, ее средний размер - 9 420,88 руб.

Так, с 1 апреля этого года после индексации средний размер пенсии по гособеспечению вырастет примерно на 288 руб., средний размер социальной пенсии увеличится на 273 руб.

В результате индексации средний размер пенсии по гособеспечению составит 10221,2 руб., социальной пенсии - 9 693,88 руб.

В ПФР напоминают, что речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по гособеспечению. Страховые пенсии (пенсии, зависящие от стажа и заработка) проиндексированы уже с первого января.

Страховая пенсия по старости - это самый распространенный вид пенсионного обеспечения, её получает более 211 тысяч человек, ее средний размер составляет 17 200 рублей.

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Комментарии

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Navicom Navicom
2018-03-22 07:21:26
Задачка! Пенсионер получит 300 рублей с 1 апреля в месяц. На автомобили утилизационный взнос вырастет с того же 1 апреля на десятки тысяч рублей, соответственно и цена. Вопрос, зачем всю жизнь трудился в белую этот лох, пенсионер, что бы потом не купить себе даже дверку от ширпотребовского авто???
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