Пенсионеры Карелии возьмут в руки винтовки

В Петрозаводске состоится Пятая летняя Спартакиада пенсионеров России, сообщили в межрайонном пенсионном фонде.

В пятницу 25 мая 130 представителей старшего поколения из городских округов и муниципальных районов Карелии съедутся в столицу республики, чтобы посостязаться в пяти дисциплинах: в легкой атлетике (бег), плавании (50 м вольным стилем), настольном теннисе, пулевой стрельбе из пневматической винтовки и дартсе.

В соревнованиях принимают участие мужчины в возрасте от 60 и женщины - от 55 лет.

Церемония открытия Спартакиады пенсионеров состоится 25 мая в 10 часов в помещении Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д.10.

В программе спартакиады:

11.00 - 13.00 - соревнования по настольному теннису на стадионе "Спартак"

10.30 – 11.30 - соревнования по дартсу (ФОК)

11.30 -12.30 – соревнования по плаванию (выполнение нормативов ВФСК ГТО) (ФОК)

11.30 – 13.00 – соревнования по пулевой стрельбе (СОШ № 43)

13.30 – 14.30 – соревнования по легкой атлетике (стадион "Спартак")

Подведение итогов Спартакиады и награждение победителей состоится в 16 часов на стадионе "Спартак".

Победители республиканских соревнований примут участие в финальном этапе всероссийской спартакиады, который состоится 23-26 августа в Новосибирске.