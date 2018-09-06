Пенсионеры Петрозаводска вышли в дорожный патруль

Активные пожилые люди социального центра "Истоки" и автоинспекторы Петрозаводска провели совместный рейд по безопасности пешеходов, сообщили в Госавтоинспекции города.

Идею сотрудники позаимствовали у Воронежских коллег, пожилые посетители социального центра поддержали и, не откладывая, принялись за ее воплощение. Автоинспекторы обсудили с пенсионерами задачи пешеходного патруля, разъяснили, на какие небезопасные ошибки необходимо обращать внимание и ориентировали своих помощников на прямое общение с пешеходами.

Инспекторы обеспечили добровольцев униформой - специальными жилетами со световозвращающими элементами, рассмотрели варианты логотипа, который станет "визитной карточкой" пешеходных патрульных почтенного возраста.

Активисты патруля сочли необходимым приступить к своим общественным обязанностям уже в первую учебную неделю, когда на улицах значительно возросло число пешеходов-школьников. Так, в городе Петрозаводске у автоинспекторов появились надежные и ответственные помощники – пешеходный патруль "Истоки".